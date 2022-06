Bij Job en Tjitske groeien plantjes en kruiden op hun dak: ‘Ideaal tegen warmte en de jeukrups’

MET VIDEO Erik vreest dagelijks dat zijn wijkgeno­ten door het ijs gaan: ‘Armoede is maar een deel van het probleem’

Hoe rooien mensen het in onzekere tijden? Met oplopende inflatie, hoge energiekosten en ook nog eens oorlogsdreiging? We zoomen in op een oude wijk in Zutphen: de Hoven. Op stap met Erik van Attent, zoals iedereen hem kent, die zoveel meer is dan boodschappenbezorger.

12 juni