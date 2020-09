Binnenstad Zutphen deels afgesloten vanwege verward persoon

Buurtbewo­ners zien behoud van groen als prioriteit en niet het voortbe­staan van de Meisjesvak­school

18 augustus Een nieuwe wending in het voortdurende gebakkelei tussen de Zutphense gemeenteraad en wethouder Annelies de Jonge over de toekomst van de oude Meisjesvakschool. Een grote meerderheid (85 procent) van de omwonenden vindt het helemaal niet erg als het iconische pand verdwijnt. ,,Het groen is beeldbepalend, niet het gebouw.’’