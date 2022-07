Bloederige steekpartij na uitgaansavond in Zutphen: ‘Mijn kinderen hadden vaderloos kunnen zijn’

Einde van dagbeste­ding Zutphense imkerij in zicht? ‘Moeten in september wel écht een knoop doorhakken’

De klok tikt voor Imkerij de Raat in Zutphen. Nadat eerder dit jaar al bekend werd dat de imkerij vóór het einde van het jaar van haar locatie in de wijk De Hoven af moet, zegt imker Bob Kliest nu dat de deadline iets eerder ligt. ,,In september moeten we wel duidelijk hebben wat we gaan doen.”

9 juli