Boekenmarkt Zutphen afgelast vanwege overlijden drijvende kracht: ‘Zonder Henk kunnen we het niet’

Hoofdveld FC Zutphen afgekeurd: gesprekken met gemeente over vervanging van verouderd kunstgras

Voetbalclub FC Zutphen mag vooralsnog geen officiële wedstrijden spelen op haar eigen hoofdveld. Het veld is afgekeurd door een keuringsinstantie in opdracht van voetbalbond KNVB. De voetbalvereniging die haar thuisbasis heeft op sportpark ’t Meijerink, is in gesprek met de gemeente Zutphen over nieuw kunstgras.

11 juli