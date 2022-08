Boeren uit Lochem en Laren gaan vol voor koeienmest-gas: ‘Draagt bij aan de stikstofreductie’

Bloederige steekpar­tij na uitgaans­avond in Zutphen: ‘Mijn kinderen hadden vaderloos kunnen zijn’

Een ruzie in het Zutphense uitgaansleven komt op 20 maart dit jaar tot een bloederig einde als er plotseling een mes wordt getrokken. Een man krijgt in de Vaaltstraat een messteek in de rug en twee steken in gezicht en hals; de dader gaat er als een haas vandoor. De neergestoken man wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. ‘Het slachtoffer is blij dat hij het nog kan navertellen’, twittert de politie.

26 juli