Bomexpert: ‘Gevaar oorlogsbommen rond lage IJssel wordt onderschat’

Brandweer wil flat in de hens steken

27 oktober Gezocht: een flat of appartementencomplex om in de brand te steken. Die opmerkelijke oproep doet de brandweer, omdat er te weinig inzicht is over branden in gebouwen met meerdere verdiepingen. In 2014 stichtte de brandweer ook al expres brand in lege huizen in Zutphen. ,,Die proef was zeer succesvol. Dat hopen we nu te herhalen.”