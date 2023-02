Boos personeel ziekenhuis Zutphen hangt afdeling vol met spandoeken: ‘Niet zo netjes Pier’

Chianti-criminelen of Barolo-ben­de actief in Zutphen? ‘Hier valt niet tegenop te werken’

Wat drie jaar geleden begon als een mooie manier om hun passies samen te brengen, is inmiddels vooral een bron van zorgen voor Luca Caruso en Hein Bijkerk. Hun ‘Willy Wonka-winkel’ in Zutphen met sieraden en exclusieve Italiaanse wijn is sinds de opening in 2020 al drie keer doelwit geweest van inbrekers. Die hebben het voorzien op gouden sieraden én drank. Vorige maand was het wéér.

25 januari