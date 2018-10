Brand bij woning met rieten dak aan Voorsterweg in Brummen

Gezamen­lijk vmbo van Baudartius en Het Stedelijk op Noorderha­ven in Zutphen

9 oktober Het Stedelijk Vakcollege en het vmbo-gedeelte van het Baudartius College in Zutphen gaan over vijf jaar samen verder in een nieuw te bouwen schoolgebouw op het voormalige Flamcoterrein in Noorderhaven.