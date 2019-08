Brandweer rukt uit voor brand door broei in poetsdoeken in Eerbeek

video Jongeren in actie voor betere skatebaan in Zutphen: ‘Gevaarlijk voor beginners, saai voor gevorder­den’

De drukbezochte skatebaan Canyon in Zutphen is na 13 jaar toe aan vernieuwing, vindt een groep jongeren die zich daar elke dag in het zweet oefent. De baan is te moeilijk voor ultieme beginners, terwijl de gevorderden zich beginnen te vervelen. Daar komt bij dat het ontwerp gevaarlijk is voor de nieuwe en populaire discipline met steps. De jongens hebben online een petitie gestart.