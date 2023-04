Broers willen bij Zutphense Houthaven kleine wijk bouwen: ‘Betaalbaar wonen, met reuring van bedrijfjes’

Onduide­lijk­heid over toekomst enige kinderdag­ver­blijf in dorp Epse, na verlies rechtszaak voor Partou

Kinderopvangorganisatie Partou heeft geen gelijk gehaald bij de rechter in het conflict dat is ontstaan met de gemeente Lochem over het kinderdagverblijf in Epse. Volgens de rechter heeft de gemeente Lochem de aanvraag voor het plaatsen van een tijdelijke accommodatie voor het kinderdagverblijf terecht buiten behandeling gesteld.