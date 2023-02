Brummen ontstemd over situatie ziekenhuis in buurgemeente Zutphen: ‘Kan fatale gevolgen hebben’

MET VIDEO Zutphen krijgt openbaar toilet, maar waar zet je zo’n ding neer?

Ben je lekker aan het winkelen, word je overvallen door hoge nood. Dan kan het vinden van een toilet een flinke zoektocht zijn in Zutphen. Een horecazaak binnenstappen voor een kop koffie? Dat kost weer een paar euro en ze zijn niet altijd open. Bovendien is dat met een rolstoel in de historische binnenstad niet altijd mogelijk. Daarom gaat Zutphen een openbaar toilet plaatsen. Maar waar is er plek voor zo’n huisje?