Brummense verkenner Gerritsen trapt coalitieproces af: ‘Niet iedereen hoeft vrienden met elkaar te zijn’

Lochemse burgemees­ter optimis­tisch: ‘Vluchte­lin­gen­schip binnen twee weken in Twenteka­naal als alles meezit’

Als alles meezit, dan ligt binnen twee weken een rivierschip in het Twentekanaal bij Eefde of Lochem voor de crisisnoodopvang van honderden vluchtelingen. De gemeente Lochem voert al verkennende gesprekken met scheepswerven en eigenaren van schepen voor huur of koop van een dergelijk schip.

9 maart