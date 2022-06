Burgemeester mag camera’s inzetten voor veiliger Zutphen, maar alleen als het niet anders kan: ‘Laatste middel’

Wilma (64) uit Zutphen bespaart niet alleen bij boodschap­pen: ‘Als ik ga douchen, neem ik een emmer mee’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk – lees: voordelig – boodschappen doen? Wilma Wullink (64) uit Zutphen woont alleen, maar kan dankzij haar vriezer toch groot inkopen en zo besparen.

24 juni