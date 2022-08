Burgemeester Zutphen wil ‘nieuwjaarsreceptie voor bobo’s’ inruilen voor laagdrempelig zomerfestival

Gaat de IJssel honderden Zutphense woningen verwarmen? Alleen als bewoners dat óók willen

Het miljoenenproject om de Zutphense wijk Helbergen van het gas af te halen, gaat een nieuwe fase in. Bij het project moeten meer dan zevenhonderd woningen worden verwarmd met warmte uit de IJssel, in plaats van gas. Er wordt nu onderzocht of dat technisch en financieel wel haalbaar is. En misschien nog wel belangrijker: of bewoners daar wel voor open staan.

21 juli