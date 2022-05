Concert in en óver Zutphen door The Klezmer Society

Met bijzondere verhalen belicht de band verhalen uit de joodse geschiedenis van Zutphen. Zo is de Zutphener Klezmer Suite speciaal voor dit concert geschreven. In de suite worden verhalen over de Joodse bewoners verteld. Met de muziek en verhalen worden deze plekken en hun bewoners tot leven gewekt. Heimwee en geluk trekken samen op bij The Klezmer Society. ,,Het resultaat is diepgaande en feestelijke muziek. Het leven als grootste goed, Jiddischer kan je het niet krijgen", aldus het persbericht.