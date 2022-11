Concert voor gedetineerden op NPO Radio 5. Frans Duijts zingt winnend gedicht

Zutphense schrijft roman over vrijwillig gekozen levensein­de: ‘Mijn toekomst krimpt wél’

Slotakte, geschiedenis van mijn dood is haar eerste roman en handelt over een voor velen beladen onderwerp: regie voeren over het eigen sterven. De Zutphense schrijfster Gertrude Klinkhamer (73) schetst in het boek de laatste vijf seizoenen - zomer tot en met zomer - in het leven van hoofdpersoon Elsie, die uiteindelijk vrijwillig uit dat leven stapt. ,,Mijn eigen gedachtegoed zit in Elsie. De dood hoort bij het leven en ik wil autonoom kunnen beslissen over mijn eigen sterven.’’

