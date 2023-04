Corona verandert gedrag meer dan we denken volgens deze expert uit Zutphen: ‘Wel of geen hand geven?’

Wouter moet aansluiten in de rij voor leegstaand stationsge­bouw van 159.000 euro in Vorden

Krijgt het al jaren leegstaande stationsgebouw in Vorden alsnog nieuwe gebruikers? Wel als het aan Vordenaar Wouter Siemes ligt. Hij wil het pand per direct kopen van de gemeente Bronckhorst en vindt lange procedures via inschrijving maar onzin. ,,Zowel het geld als een plan ligt al klaar.”