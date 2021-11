Daan (30) zegt zijn goede baan op en begint bierwinkel: ‘Ik neem wel een sprong in het diepe’

Drie ton extra naar cultuur in Zutphen: Luxor en Dat Bolwerck gebruiken het geld voor extra banen

Het budget voor de cultuursector in Zutphen wordt met 300.000 euro verhoogd. Een plan om dat geld te verdelen over culturele instellingen, is gisteren aangenomen door de gemeenteraad. Het leeuwendeel van de drie ton gaat naar Dat Bolwerck en het Luxor-theater. Zij steken de extra subsidie in betaalde krachten. ,,De verhouding vrijwilligers en betaalde krachten was te scheef. Dat maakt je kwetsbaar als organisatie’’, zegt Luxor-directeur Hans Heesen.

10 november