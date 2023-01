Dak niet sterk genoeg voor zonnepanelen? Lochem schiet te hulp met speciale subsidieregeling

Waarom Achterhoek­se kerken niet zomaar verkocht mogen worden: 'Mensen zijn een beetje overdon­derd’

Een museum, een concertzaal of misschien zelfs een zwembad. Veel Achterhoekse kerken krijgen de komende jaren een nieuwe bestemming. Denk daar goed over na voordat je een gebouw verkoopt, stelt Maud Arkesteijn. Want je kunt volgens de erfgoedhoeder uit Zutphen moeilijk terug. ,,Het is echt het centrum van de gemeenschap.’’

21 januari