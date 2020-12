Dankzij deze Zutphenaar lopen Miss Montreal, Nick&Simon en Marco Borsato in hartje Zutphen

Zutphen doet nog snel laatste inkopen: ‘Ik snap dit wel, die lockdown had van mij veel eerder gemogen’

14 december Nu bekend is dat niet-essentiële winkels tot 19 januari de deuren moeten sluiten, vormen zich rijen in de Zutphense winkelstraten. Nog even dat pakketje ophalen. Of snel andere dingen afhandelen. ,,Ik ben zojuist nog even snel naar de kapper geweest. Was hard nodig.’’