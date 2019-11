De gevaarlijkste weg van Gelderland - in Zutphen - gaat voor miljoenen op de schop

De Deventerweg in Zutphen gaat voor meer dan tweeënhalf miljoen euro op de schop, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Al jaren wordt gesproken over de verouderde en gevaarlijke verbindingsweg naar de Zutphense binnenstad. Het komende jaar moet de weg een grote metamorfose ondergaan.

Met negen ongelukken in drie jaar tijd, waarvan twee met een dodelijke afloop, staat de Deventerweg in Zutphen bekend als de gevaarlijkste weg in Gelderland. De weg is onnodig breed, verouderd en er wordt vaak te hard gereden. Na volgend jaar moet dit verleden tijd zijn. De gemeente Zutphen is van plan om de weg voor 2,65 miljoen euro op de schop te nemen. Meer dan vier ton extra dan aanvankelijk gepland.

Onherkenbaar

Na de miljoeneninvestering moet de weg weer doen denken aan het verleden: geen grote drukke toegangsweg zoals nu, maar een laan vol groen. Asfalt maakt plaats voor klinkers en aan weerszijden van de weg komt een dubbele rij bomen. Fietsers krijgen een vrijliggend fietspad tussen de bomen. Voetgangers kunnen straks op twee verhoogde zebrapaden veiliger oversteken.

Volledig scherm De kruising van de Deventerweg met de Van der Capellenlaan. Het kruispunt is één van de gevaarlijkste punten van de Deventerweg in Zutphen. De hele weg ondergaat komend jaar een metamorfose. © Arjan Gotink

De veiligheid op de weg is al jaren een gevoelig punt bij omwonenden en weggebruikers. Voor de zomer bleek de Deventerweg de gevaarlijkste weg van Gelderland te zijn. Ook staat de weg in de top acht van gevaarlijkste wegen van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van database Smart Traffic Accident Reporting, een initiatief van onder andere de politie, verzekeraars en verkeerskundig bureau VIA. Op de weg gebeuren relatief veel ongelukken en het aantal snelheidsovertredingen is hoog. Het gaat vooral vaak mis op de kruising van de Deventerweg met de Van der Capellenlaan. Hieronder staan de acht gevaarlijkste wegen van Nederland.

,,Vooral in de spits is het soms levensgevaarlijk’’, weet Sylvia van het Klooster. De 48-jarige Zutphense woont in de wijk Noordveen en is op de fiets op weg naar de binnenstad. ,,Auto’s en vrachtwagens komen soms in een noodvaart langs je heen rijden. Er gaat dus eindelijk wat gebeuren?’’

Kuilen

Snel vervolgt Van het Klooster haar route naar de binnenstad van Zutphen over de vele kuilen in de Deventerweg, die is aangelegd in 1954. Al sinds de jaren 80 zijn er plannen om de weg opnieuw in te richten. Volgens de gemeente Zutphen komen er regelmatig klachten binnen over gaten en spoorvorming in de weg.

,,Ik word heel blij van het ontwerp voor de weg’’, zegt wethouder Harry Matser. ,,Zowel over het ontwerp zelf als over de manier hoe het tot stand is gekomen. Lange tijd hebben we hierover overlegd met omwonenden, voetbalvereniging AZC en de bomenstichting. Het resultaat mag er zijn.’’

Volledig scherm Zo komt de Deventerweg in Zutphen eruit te zien. © Gemeente Zutphen

Als alles volgens planning verloopt, kan volgens Matser in de loop van 2020 worden begonnen met de verbouwing van de Deventerweg, die dan maanden wordt afgesloten.

Extra investering

Voor het zover is moet de gemeenteraad nog wel instemmen met een extra investering van 437.000 euro. Eerder is er al een bedrag van 2,2 miljoen euro uitgetrokken voor herinrichting van de weg en de kruising met de Van der Capellenlaan. ,,Voor het besluit hebben we meer tijd nodig gehad dan verwacht. In de loop der tijd werd er meer gevraagd, waardoor de kosten nu wat hoger uitvallen.’’

De jaarlijkse kosten stijgen volgens de wethouder niet. ,,Het plan dat er nu ligt, is duurzamer dan dat het was. Daardoor kunnen we de weg afschrijven over veertig in plaats van dertig jaar en kost het ons niets extra.’’

Geen plan B