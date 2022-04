De Hoven is start en finish van nieuwe fietsroute door IJsselvallei

Schilderij­en van Zutphense kunstena­res Ina van der Werff-Braaks­ma te zien in Walburgis­kerk

Het werk van Ina van der Werff-Braaksma is vanaf 28 april te zien in de Walburgiskerk. De Zutphense kerk was een terugkerend thema in de schilderijen van de kunstenares, die vorig jaar overleed.

19 april