De meest omstreden dodenherdenking van Nederland: beluister hier onze podcast ‘Tien Duitsers, één graf’

met video Afdingen? Als de marktgan­gers in Warnsveld horen wat Herman met de opbrengst doet, geven ze juist te veel geld

Voor veel jonge en oude verkopers begon Koningsdag in Warnsveld al vroeg. Het resultaat mocht er zijn: honderden kleedjes in allerlei soorten en maten in het centrum. De een verkocht om een zakcentje te verdienen, de ander alleen voor het goede doel, zoals Herman. ,,Het is een prachtige dag, maar de oorlog in Oekraïne is heel serieus.”

27 april