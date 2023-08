Derde vrijeschool in Zutphen trekt kinderen tot over de landsgrenzen: ‘De leraren bepalen, dat is hun kracht’

Dode ooievaar bij zwangere veroor­zaakt rel in Zutphen: ernstige bedreiging of goede daad van een vogellief­heb­ber?

Onrust in de Zuidwijken in Zutphen. Een stel treft woensdagavond een dode ooievaar aan voor de deur. Een heftige vondst, want de vrouw is zwanger. Alles wijst erop dat de dode ooievaar er bewust is neergelegd. Toch draait het verhaal totaal zodra de Stentor de ‘dader’ te spreken krijgt. Hoe een vogelliefhebber binnen een uur na een goede daad met de dood wordt bedreigd.