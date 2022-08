Deze boeren zijn juist blij met de warmte (en jij straks ook!)

De hitte en droogte houdt ondertussen al even aan en volgens Weerplaza hoeven we ook niet veel regen te verwachten de komende tijd. De natuur en de boeren hebben er last van, maar het is niet voor elke boer lastig.

Voor wijnboeren is dit weer namelijk fantastisch. Anita Geerders heeft al sinds 2012 de Fiere Wijnakker in Zutphen en is blij met de huidige weersomstandigheden: ,,Alle boeren hebben er juist last van, maar dat geldt niet voor de wijnboeren.”

Het is voor de wijnboeren juist mooi als het droog is, want daardoor heb je minder last van schimmels in de druivenplant. ,,Vooral voor de rode druiven is dat goed, anders kun je er geen rode wijn van maken.”

Dat is niet het enige voordeel: in de zomer is het al langer licht, maar als de zon dan ook daadwerkelijk schijnt heeft dat een positief effect op de druiven. ,,Meer lichtinval zorgt voor een goede suikervorming van de druif. Hierdoor krijg je een mooie combinatie van de suikers en de zuren”, vertelt Geerders.

Pas op de helft van oktober gaan de druiven geoogst worden, dus het is voor de wijnboeren nog even hun hart vasthouden of ook dan het weer zo goed meewerkt. ,,De nazomer is nog heel spannend, maar dit is prachtig en een mooie basis”, zegt ze erover.

Volgend jaar beginnen ze met het bottelen van de sap van de nieuwste oogst. Het gaat dus nog wel even duren voordat we de wijn écht gaan proeven.