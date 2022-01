Deze topstukken uit het Rijksmuseum liggen al maanden in Zutphen, maar niemand heeft ze gezien

VIDEO Zutphense Angela (20) groeide op in Albanees kinderte­huis: ‘Met mijn studie hier, wil ik mensen daar blij maken’

Angela Cama was amper twee dagen oud toen haar moeder haar bij een kindertehuis in Albanië bracht. Het heeft de twee jaar in Zutphen wonende Albanese gevormd en doen beseffen dat ze wat voor andere mensen in Albanië wil betekenen. Ze verhuisde naar Nederland en studeert nu in Ede Social Work (voorheen SPH) met één droom: mensen zoals zijzelf helpen.

29 december