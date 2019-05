Dierenactivisten beschuldigen hondenshow van aanranden honden, organisator noemt de aantijgingen ‘ziek’

UpdateDierenrechtenorganisatie House of Animals beschuldigt eigenaren ervan hun honden, bully’s, seksueel te hebben betast tijdens een internationale hondenshow in Zutphen. De president van de organiserende hondenvereniging, de Euopean Bully Kennel Club, is woest over de aantijging en noemt de activisten ‘ziek.’

Afgelopen zondag werden in de Hanzehal in Zutphen diverse bully's tentoongesteld. Dierenwelzijnsactivisten van House of Animals hebben beelden gemaakt waarop is te zien hoe meerdere mensen teefjes in de goede houding voor de jury proberen te zetten en daarbij voortdurend in de genitaliën van deze dieren grijpen.

Voor Karen Soeters, voorzitter van de dierenrechtenorganisatie House of Animals, is duidelijk dat de honden seksueel worden aangeraakt. ,,Je ziet dat de genitaliën worden gemasseerd om ze rustig te houden.’’

Zieke geest

Andrea Selvaggi, de president van de European Kennel Club, noemt Soeters ‘ziek in haar hoofd.’ ,,Het klopt dat de mensen die deze honden tentoonstellen niet professioneel zijn. Ze pakken de honden verkeerd vast. Maar je moet wel een erg zieke geest hebben om hier iets seksueels in te zien.’’

De reden dat mensen van House of Animals op onderzoek uitgingen in Zutphen zijn de opmerkelijke taferelen die zij eerder dit jaar aantroffen bij een hondenshow voor bully’s in Eindhoven. Toen maakten zij ook videobeelden en daarop is duidelijk te zien dat verschillende mannen bij zeker drie teefjes met hun vingers over hun vulva wrijven en penetreren. Zulke penetraties zijn op de Zutphense video niet goed te zien. De geslachtsorganen worden vooral als hendel gebruikt om de dieren in de juiste showpositie te houden.



Klik op deze link voor de beelden uit Zutphen - let op deze beelden kunnen als expliciet worden ervaren.

Abnormaal

Normaal is het grijpen in genitaliën bij hondenshows zeker niet, zo benadrukt Roelof Nuberg secretaris en woordvoerder van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. ,,En wij zien geen signalen dat dit veel of bij deze specifieke hondenshows voorkomt.’’

Selvaggi sluit zich daar bij aan. ,,Deze mensen waren duidelijk niet professioneel en wisten niet hoe ze die honden in positie moesten houden. Het is geen standaard gebruik bij onze shows.’’

Aangifte

Desalniettemin zal Soeters de onbewerkte beelden, waarop de mensen die de honden betasten herkenbaar zijn, overdragen aan de politie. Ook overweegt ze aangifte tegen de organisatie European Bully Kennel Club. ,,Ik ben nu in overleg met politie en justitie of dit mogelijk is onder het Nederlandse recht. Want deze club is gevestigd op Malta.’’

Tegenangifte