Dit bekende restaurant opent een vestiging in een Zutphense nieuwbouwwijk

UPDATE/ MET VIDEO Grote dakbrand in loods bij Zutphen: asbest slaat neer op eigen terrein

De brandweer is afgelopen nacht met veel materieel uitgerukt naar een leegstaande loods, tussen de Tichelaarstraat en Marshaven in Zutphen. Het ging om een forse dakbrand, waarbij ook asbest is vrijgekomen. Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is dat alleen neergeslagen op het eigen terrein en heeft het daarom geen gevolgen voor de omgeving.

31 mei