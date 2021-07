Dit giftige plantje neemt onze weides over: ‘Ze lijken zo onschuldig, maar daarna...’

Tientallen Nederland­se vrouwen leggen lot in handen omstreden Spaanse arts: ‘Het is overleven’

19 juli Ze kunnen geen prikkels verdragen, hebben continu pijn en liggen 24/7 op bed in verduisterde kamertjes. Voor tientallen vrouwen in Nederland is dit de dagelijkse realiteit. Omdat een experimentele operatie voor hun ziekte hier verboden is, leggen ze hun lot in handen van een ‘wonderdokter’ in Barcelona. Maar die wordt door vakbroeders als charlatan weggezet.