Dit is Bram. Hij moest het leger in. ‘Echt, aan Bram heb je niets in een oorlog’

Siemes stopt als fractie­voor­zit­ter Burgerbe­lang Zutphen Warnsveld

28 januari Martijn Siemes stopt per direct als fractievoorzitter van Burgerbelang Zutphen Warnsveld. De Zutphenaar kan het voorzitterschap niet langer combineren met zijn werkzaamheden als communicatieadviseur voor een innovatiecentrum en draagt het fractievoorzitterschap per direct over aan Rick Verschure.