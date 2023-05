Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in Zutphen

Pendelbus­jes voor Zutphense ouderen verdwijnen toch niet uit straat­beeld: ‘Ontzettend blij mee’

De twee elektrische pendelbusjes voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn blijven toch rijden in Zutphen. Lange tijd leek het erop dat beide voertuigen per 1 augustus zouden verdwijnen uit het straatbeeld, maar dankzij de financiële steun van een aantal gepensioneerde particulieren blijven de busjes van Stichting Stap In Stap Uit tot zeker eind 2024 actief.