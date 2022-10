Dit is waarom kleinere ziekenhuizen in de regio dreigen om te vallen: ‘Er is echt iets aan de hand’

Zutphen en COA in gesprek over extra locatie: ‘Kantoren en kleinscha­li­ge opvang asielzoe­kers’

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Zutphen zijn in gesprek over een extra locatie, los van het huidige asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee. Het COA zoekt in Zutphen een plek waar ruimte is voor zowel kantoorfuncties als kleinschalige opvang voor asielzoekers. ,,Aantal plekken in ieder geval lager dan in het huidige azc.’’

11 oktober