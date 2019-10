Dit Kaaps viooltje bloeit al 19 jaar. ‘Het hart van Dick tikt erin door’

Zij bewaakt de waardig­heid van Westerbork: ‘Het moet geen Disneyland worden’

13 oktober Al in de jaren 90 besloot Gerdien Verschoor uit Zutphen dat ze ooit directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork zou worden. Haar droom is nu honderd dagen werkelijkheid. Een eenvoudige baan is het niet, want iedereen vindt iets van Westerbork. ,,Deze plek is zo betekenisvol.’’