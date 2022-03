‘Donkere materie’ voert boventoon bij lezing in Eefde

‘Donkere materie: echt spul of onbegrepen zwaartekracht?’ Die vraag staat volgende week centraal voor alle belangstellenden in Het Hart aan de Jolinkweg in Eefde.

Brouwer: ,,Al bijna een eeuw zijn astronomen in conflict over de mysterieuze aard van donkere materie. Is de extra massa die we in het heelal waarnemen ‘echt spul’, of kloppen de oude zwaartekrachtwetten van Newton en Einstein niet op grote schaal?”