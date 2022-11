Drie busjes vol spullen van Zutphen naar Oekraïne: ‘We mogen die mensen niet in de kou laten zitten’

Eerdere geschrapte aanpak van IJsselkade in Zutphen gaat er nu toch van komen: ‘Heel blij mee’

De afgelopen vier jaar onderging de IJsselkade in Zutphen een grote metamorfose. Maar jarenlang was er één smet. Het laatste deel van de kade kon niet uitgevoerd worden omdat het benodigde geld er niet voor was. Dat geld is er nu grotendeels wel.

