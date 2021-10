Drie medewerkers van ziekenhuis Zutphen ontslagen vanwege ‘onprofessioneel gedrag’

Eén boom per inwoner, Zutphen plant komende jaren bijna 20.000 bomen bij: ‘Stevige ambitie’

24 september Het aantal bomen in de gemeente Zutphen moet flink stijgen. De gemeente gaat geld vrijmaken om er in 2050 voor te zorgen dat er per inwoner ook een boom staat. Op dit moment staan er in de gemeente met een kleine 50.000 inwoners zo'n 31.000 bomen.