Drukke N348 tussen Deventer en Zutphen krijgt fietstunnel (en onlogisch is de plek waar die komt niet)

Zutphen wil laatste stukje Noorderha­ven verbouwen: bedrijven moeten wijken voor woningen

Met de sprong over het spoor verrijst aan de noordkant van Zutphen een compleet nieuw stadsdeel: Noorderhaven. Maar midden in die nieuwe woonwijk is er een stuk waar nu nog bedrijven staan, die de gemeente toch graag wil vervangen door woningen. De bedrijven zelf zijn verrast: ,,Het is voor mij nog een roddel, officieel weet ik nog van niks.’’