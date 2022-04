Dubbel feest in huize Van der Veen in Zutphen: lintje voor Janny en Bert

Dubbel feest dus in huize Van der Veen. Bert was het meest verrast, want hij had op slechts één feestje gerekend. Bert had zijn vrouw voorgedragen voor de Koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau. Omdat ook Bert zich al lange tijd inzet voor de samenleving, werd in het diepste geheim ook voor hem een lintje aangevraagd. Ietwat overrompeld nam hij de onderscheiding in ontvangst van locoburgemeester Mathijs ten Broeke.