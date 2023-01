Dubbel zoveel mensen willen ineens een coronaprik: stijging komt onverwacht

Zutphens wielerta­lent Jip (22) kijkt ogen uit in Costa Rica: ‘Ik ben gesloopt, maar gelukkig’

Jip Steman beleefde op duizenden kilometers van huis een wieleravontuur om nooit te vergeten. Voor de 22-jarige Zutphenaar was het dik anderhalve week zwaar afzien in de bergen en jungle van Costa Rica, maar hij had het voor geen goud willen missen. ,,Na de eerste etappe dacht ik even: dit komt niet goed.’’

29 december