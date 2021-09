Edwin (56) uit Zutphen misbruikte vriendinnetje van zijn dochter: ‘Ik vond het vreselijk als jij weer met mijn lichaam wilde spelen’

video Jongeren konden vandaag skaten op een histori­sche vloer in Zutphen: ‘Hier doe je het allemaal voor’

12 september Rollerskaten in een monument. Tientallen jongeren zwierden en zwaaiden vandaag op skeelers en rollerskates over de houten vloer in de Buitensociëteit in Zutphen. De sfeervolle disco is ook nog eens onderdeel van Camping Hanzehof, het evenement waarmee Theater Hanzehof en de Buitensociëteit het nieuwe culturele seizoen aftrappen.