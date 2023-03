Een nachtelijk museumbezoek? In Zutphen kan het tijdens ‘24 uur Hanze’

Nachtelijk museumbezoek

,,We gaan ervoor dat de hele stad open is, ook ’s avonds, met bijvoorbeeld een Hanzemenu bij de horeca, een route langs de locaties met bijvoorbeeld straattheater en feestjes op diverse plekken in de stad”, aldus Bastiaan Wevers, programmamanager van 24 uur Hanze. Naast de verschillende activiteiten wordt er op 14 oktober voor het eerst een Museumnacht gehouden in Zutphen, een initiatief dat in grote steden in het westen van het land al zeer populair is.