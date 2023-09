Eigenaren van caravans en campers wanhopig op zoek naar een stalling, overal zit het vol: ‘We worden platgebeld’

Zutphenaar (74) zag ‘alles wat hij bezat’ in vlammen opgaan, bewijs voor brandstich­ting door ex ontbreekt

Ze bleef ontkennen dat ze ook maar iets te maken heeft met de brand van het chalet aan de Jutlandsestraat op 25 december vorig jaar. Haar ex-vriend, een 74-jarige Zutphenaar, woonde in het chalet en zag ‘alles wat hij bezat’ in vlammen opgaan. Maar bewijs voor brandstichting in het chalet op industrieterrein De Mars is er niet, dus is de Lochemse M.R. (69) nu vrijgesproken.