Elektrisch busje moet Zutphen toeristische impuls geven: ‘Zetten Hanzestad weer op de kaart’

Gerrit en Ada stoppen met roemrucht café Heezen Steenderen en geven stokje door: ‘Maar het blijft die bruine kroeg’

Herman Brood vond er de weg naar zijn keyboard via een met ducttape op de vloer geplakte route. Bassist Jan van Os - alias Dr. John - van de roemruchte Oxx Band lag er opgebaard in een kist, op het biljart. Heezen Steenderen is een café vol muzikale historie en mooie verhalen. Vanaf januari is de horecazaak ‘out of the family’: dan stoppen uitbater Gerrit Heezen (65) en zijn vriendin Ada Boesveld (52) ermee. ,,Er viel van alles samen, dit is het beste zo.’’

23 juni