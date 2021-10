Elektrische scooters en fietsen gaan samen met schuur in Eerbeek in vlammen op

Nieu­we huurverho­ging dreigt Zutphense zwemvereni­ging de das om te doen: ‘We betalen nu al meer dan voetbal- en hockey­clubs’

18 september Een huurverhoging van tachtig procent dreigt de Zutphense zwemvereniging De IJsselmeeuwen de das om te doen. De vereniging, gevestigd in zwembad de IJsselslag, houdt het volgens voorzitter Dennis Out maximaal twee jaar vol als de verhoging doorgaat. De vereniging heeft de contributie al moeten verhogen en het ledenaantal loopt terug. ,,Mensen zeggen: ‘als ik nog meer moet betalen voor anderhalf uur in de week zwemmen ga ik wat anders doen’.’’