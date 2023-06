Eline (29) uit Zutphen kijkt dood tweemaal in ogen, maar verlaat lijdensweg als een kanjer: ‘Van klagen word je niet beter’

Burgemees­ter sluit coffeeshop in centrum Zutphen per direct: 'Ik tolereer geen illegale activitei­ten’

Coffeeshop The Zoo in het centrum van Zutphen is voor onbepaalde tijd gesloten door burgemeester Wimar Jaeger. In de coffeeshop aan de Laarstraat lag bij een controle een veel grotere hoeveelheid drugs dan nodig is voor de verkoop. ,,Er waren al eerder ‘niet pluis’ signalen.’’