‘Emma was prachtig en slim. Maar ze dreef haar omgeving ook vaak tot wanhoop’

Emma Caris was pas 18 jaar toen zij in april 2016 overleed na een zesjarige strijd tegen anorexia. De Zutphense schrijfster Josha Zwaan presenteerde begin dit jaar haar (non-fictie)roman Emma wil leven. Het boek is een aangrijpende beschrijving van het korte leven van Emma. Filmmaker Jessica Villerius maakte een spraakmakende documentaire met daarin door Emma zelf gemaakte opnamen. De documentaire werd een half jaar na Emma’s dood uitgezonden door BNN/VARA. Zwaan: ,,Die docu gaat vooral over de zieke Emma. Het was de wens van Emma’s familie en andere betrokkenen om in het boek de héle Emma te laten zien en haar recht te doen. Ik denk dat dat is gelukt.’’ Emma wil leven is Zwaans tweede non-fictieboek. In 2016 verscheen haar boek Zijspoor. Dat gaat over de ziekte van haar zoon (de levensbedreigende auto-immuunziekte Goodpasture, die nieren en longen aantast) en de invloed daarvan op haar gezin.

Was Zijspoor voor de betrokkenen een aanleiding om u te benaderen voor het schrijven van een boek over Emma?

Zwaan: ,,Ja. Emma’s ouders kenden Zijspoor. Productiebedrijf Solo Stories vatte in het voorjaar van 2017 het plan op om een solotheatervoorstelling te maken over Emma (zie kader, GK). Regisseur Benno Hoogveld opperde dat er ook een boek over haar zou moeten komen. Uitgeverij Ten Have stelde voor om mij te vragen. Emma’s ouders hadden Zijspoor gelezen en vonden mij inderdaad de geschikte persoon om over hun dochter te schrijven. Ook ik had immers ervaren hoe zwaar het is om te gaan met de ziekte van je kind en welke enorme invloed dat heeft op het gezin. Emma’s ouders herkenden zich in mijn verhaal. Toen uitgeverij Ten Have mij vervolgens vroeg, zei ik onmiddellijk ja.’’