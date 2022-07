Enise (20) uit Zutphen herstelt wonderbaarlijk na bijna-fataal ongeluk: ‘Onze dochter levert elke dag een topprestatie’

Een wonder? Nuri Ulu, zijn vrouw Miranda en dochter Enise knikken. ,,We zitten momenteel op een wolkje’’, zegt Nuri. Want de 20-jarige Enise is elk weekeinde thuis, in Zutphen. En ze kan weer honderduit babbelen en zelfstandig lopen.