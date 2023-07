Ernstig ongeluk op N348 tussen Deventer en Zutphen: weg dicht

Wereldwedstrijd ‘Doelpun­ten­ma­chi­ne’ Johan de Boer (59) schoot gouden lichting Voorst naar ultiem hoogtepunt: ‘We hadden een heerlijke ploeg’

Een wereldwedstrijd, zo’n duel dat nooit vergeten zal worden, heeft iedereen wel in gedachten. In deze rubriek komen die bijzondere verhalen aan bod. Deze keer clubicoon Jan Korenblek en Johan de Boer, de gevreesde spits die Voorst naar een ultiem hoogtepunt in de clubgeschiedenis schoot.