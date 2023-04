Feministe Jolanda Withuis: ‘De dwang om er maar leuk uit te zien is terug en erger dan ooit’

Sporthisto­ri­cus speurt naar namen van in oorlog gesneuvel­de Lochemse voetbal­lers: ‘Met hun verhalen ráák je mensen’

Ze móéten er zijn geweest, die trefzekere spits en robuuste verdediger uit Lochem die in de Tweede Wereldoorlog het leven lieten. Alleen heeft Jurryt van de Vooren ze nog niet gevonden. De Amsterdamse sporthistoricus zoekt al 25 jaar naar namen en gegevens van voetballers die stierven in de oorlogsjaren. Vooralsnog is Lochem een blinde vlek in die lange speurtocht.