Fietser gewond na botsing met automobilist in Zutphen

MET VIDEO Bont gezelschap in opvallende optocht over nieuwe rondweg De Hoven: ‘Eindelijk is het zover’

Kinderen op stepjes of een skateboard, volwassenen op fietsen of langlauflatten en ouderen met elektrische fietsen of rollators. Met een in glitterpaars gestoken dweilorkest voorop trok de bonte optocht zaterdag over de nieuwe rondweg om De Hoven. Inwoners van de Zutphense wijk aan de andere kant van de IJssel vierden feest en dat mocht iedereen weten. ,,Je wilt niet weten hoe blij ik ben.’’

18 december